Shot: Неизвестный планктон кусает туристов на пляжах Таиланда

Неизвестный планктон кусает туристов на пляжах Таиланда. Пострадало уже несколько россиян, в том числе ребенок. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
При этом от планктона больше всего страдают дети: одного из них морской обитатель покусал через плавки, не спасла даже специальная одежда для плавания. Сыпь обнаруживают при выходе из моря, она сильно чешется, из-за чего практически невозможно спать.
— По словам туристов, сейчас больше всего пострадавших на пляжах острова Ко-Чанг. Некоторые россияне теперь боятся заходить в море, — передает Telegram-канал.
Ранее российские туристы также начали жаловаться на появление странных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Такая ситуация наблюдается в двух туристических городах — Нячанге и Дананге. Укусы появляются на теле после дневного купания, прогулок и отдыха на песке.
56-летний российский предприниматель утонул в первый день отпуска на Пхукете. Семья остановилась в отеле рядом с пляжем Карон и вечером отправилась купаться. Мужчина ушел плавать один и долго не возвращался на берег.