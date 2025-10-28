Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 окт — РИА Новости. Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате, планировавшийся пятью иностранными гражданами, сообщает во вторник пресс-служба комитета.
«Комитетом национальной безопасности в городе Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся 5 иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие», — говорится в сообщении КНБ.
Наряду с этим, отметили в комитете, в сентябре и октябре по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.