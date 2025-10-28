Мужчина-пешеход погиб в аварии на северо-востоке Москвы

20 октября водитель насмерть сбил пешехода на 2-м километре трассы «ММК — Чечевилово — МБК — Ворщиково». Потерпевший шел по обочине, когда в него влетела машина. Водитель скрылся с места ДТП. Позже сотрудники полиции установили личность и задержали водителя, который сбил пешехода. Им оказался местный житель 1972 года рождения.