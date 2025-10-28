Мужчина-пешеход погиб в аварии на северо-востоке Москвы

Мужчина-пешеход погиб в аварии на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на улице Широкой в районе дома 16. Об этом во вторник, 28 октября, сообщила столичная Госавтоинспекция (ГАИ).
По предварительным данным, водитель электробуса совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
— Во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — написали в Telegram-канале ГАИ.
20 октября водитель насмерть сбил пешехода на 2-м километре трассы «ММК — Чечевилово — МБК — Ворщиково». Потерпевший шел по обочине, когда в него влетела машина. Водитель скрылся с места ДТП. Позже сотрудники полиции установили личность и задержали водителя, который сбил пешехода. Им оказался местный житель 1972 года рождения.
В тот же день другой водитель сбил пешехода на улице Флотской в столице, а затем поджег свой автомобиль. Мужчина, попавший под колеса автомобиля, погиб до приезда медиков.