Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине восстановили подачу электричества после аварии на ЛЭП

На одной из линий оборвался грозозащитный трос.

Источник: Аргументы и факты

В Сахалинской области восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП, сообщило ПАО «Сахалинэнерго».

«К 16:00 (08:00 мск) подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», — подчеркнули в компании.

Авария произошла минувшим утром: на одной из высоковольтных линий электропередачи оборвался грозозащитный трос, из-за чего возникли проблемы с электричеством в центре и на юге региона.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области без электроэнергии из-за аварии на подстанции остались почти 100 тысяч человек.