На Сахалине восстановили подачу электричества после аварии на ЛЭП

В Сахалинской области восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП, сообщило ПАО «Сахалинэнерго».
«К 16:00 (08:00 мск) подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме», — подчеркнули в компании.
Авария произошла минувшим утром: на одной из высоковольтных линий электропередачи оборвался грозозащитный трос, из-за чего возникли проблемы с электричеством в центре и на юге региона.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области без электроэнергии из-за аварии на подстанции остались почти 100 тысяч человек.