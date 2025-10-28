Пытавшегося убить врачей мужчину отправили на принудительное лечение в Иркутске

Как уточнили в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области, СУ СКР по региону и прокуратуры области, находясь в кабинете поликлиники, из неприязни, вызванной ненадлежащим, по его мнению, осуществлением служебной деятельности, распылил в сторону заместителя главного врача поликлиники и секретаря содержимое перцового баллончика. После этого нанес ножом не менее пяти ударов в область головы, шеи, руки первой женщины, и не менее трех — второй потерпевшей.