Пытавшегося убить врачей мужчину отправили на принудительное лечение в Иркутске

В Иркутске рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, покушавшегося на жизнь заместителя главного врача поликлиники и секретаря. Ранее несудимый 59-летний мужчина утром 3 июля 2025 года, вооружившись дома двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, прибыл в здание поликлиники городской больницы № 8 на улице Баумана в Ленинском округе.
Как уточнили в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области, СУ СКР по региону и прокуратуры области, находясь в кабинете поликлиники, из неприязни, вызванной ненадлежащим, по его мнению, осуществлением служебной деятельности, распылил в сторону заместителя главного врача поликлиники и секретаря содержимое перцового баллончика. После этого нанес ножом не менее пяти ударов в область головы, шеи, руки первой женщины, и не менее трех — второй потерпевшей.
На шум из соседнего кабинета пришла заведующая поликлиники, позвавшая на помощь. Противоправные действия пресекли сотрудники поликлиники и пациенты, закрывшие и удерживавшие нападавшего в кабинете до прибытия полиции.
Пострадавшие были госпитализированы — их смерть не наступила благодаря оказанию им своевременной квалифицированной медицинской помощи. С учетом мнения прокурора и заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов, суд применил к иркутянину принудительное лечение в психиатрической клинике в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
