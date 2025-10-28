В Туве пассажирский автобус слетел с дороги, пострадали 10 человек

Ранее в городе Ревда произошла ужасная авария, в результате которой погибли дети. Водитель легкового автомобиля сбил трёх девочек возле магазина. Две девочки скончались на месте, а третья находится в больнице в критическом состоянии. По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулём «Лады» наехал на детей, которые стояли на тротуаре у пешеходного перехода. После наезда машина врезалась в здание. Есть подозрения, что водитель был пьян. Жители Урала, потрясённые трагедией, организовали мемориал на месте аварии.