В Башкирии женщина пыталась спрятаться от приставов в погребе

В Башкирии судебные приставы обнаружили женщину, уклонявшуюся от уплаты алиментов, в подвальном помещении жилого дома. 35-летняя горе-мать длительное время не выполняла решения суда о материальной помощи собственной дочери.
По информации службы судебных приставов, сумма невыплаченных алиментов достигла 150 тысяч рублей. Известно, что 14-летняя дочь женщины проживает в детском доме, в то время как мать вела асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.
Два года назад неплательщицу уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, а затем возбудили уголовное дело, по которому она отбыла наказание. После освобождения женщина скрылась от правосудия, и ее объявили в розыск.
Приставы нашли должницу в двухэтажном бараке. Осмотр квартиры не дал результатов, но соседи подсказали о наличии погреба, где и обнаружили спрятавшуюся женщину. Суд назначил ей административный арест сроком на 15 суток.
