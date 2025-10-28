В Башкирии увеличивается количество вакансий с удаленным форматом работы

В Башкирии наблюдается устойчивый рост популярности удаленного формата работы. Согласно статистике, в настоящее время каждая десятая вакансия в республике предусматривает возможность трудиться из дома. Для многих соискателей такой вариант работы перестал быть дополнительным преимуществом и превратился в обязательное требование при поиске вакансий.
Проведенный летом этого года опрос показал, что почти половина соискателей (48%) учитывают наличие удаленного формата при выборе будущего места работы. При этом наиболее важным фактором остается уровень дохода (79% респондентов), а на втором месте — гибкий график (53%).
За последние десять месяцев в Башкирии количество вакансий с возможностью дистанционной работы увеличилось на 6% и достигло 16,3 тысячи. Параллельно с этим значительно выросла и средняя предлагаемая зарплата — на 44% до 67,7 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди наиболее высокооплачиваемых профессий, предполагающих удаленный формат, лидируют IT-специалисты, аналитики и консультанты. В топ-10 вошли дата-сайентисты (251,4 тыс. руб.), DevOps-инженеры (250,9 тыс. руб.), агенты по недвижимости (212,9 тыс. руб.), системные аналитики (201 тыс. руб.) и другие специалисты цифровой сферы.
