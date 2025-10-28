В Башкирии увеличивается количество вакансий с удаленным форматом работы

За последние десять месяцев в Башкирии количество вакансий с возможностью дистанционной работы увеличилось на 6% и достигло 16,3 тысячи. Параллельно с этим значительно выросла и средняя предлагаемая зарплата — на 44% до 67,7 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.