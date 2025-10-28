Ричмонд
Baza: Охранники бара в Митине сломали посетителю руку во время драки

Охрана бара «Руки Вверх!» подралась с посетителями из-за спора на фейсконтроле. Как пишет Baza, один из участников битвы оказался слепым — его залили перцовкой и сломали ему руку.

По данным источника, группа друзей пришла в бар на Митинской. Часть мужчин находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего охрана отказалась пропустить их в заведение, что привело к конфликту, быстро переросшему в драку.

Позже стало известно, что среди пострадавших оказался 37-летний Сергей, инвалид первой группы по зрению. Медики зафиксировали у него перелом руки, сотрясение мозга и ожоги. По его словам, струя перцового баллончика попала ему в рот.

Пострадавший и его друзья намерены привлечь охранников бара к ответственности, отмечается в публикации.

Ранее в столице произошел другой инцидент с участием охраны. Секьюрити не пропустил группу мужчин в заведение, что послужило поводом для конфликта. Словесная перепалка переросла в драку на улице. Мужчины избили охранника.