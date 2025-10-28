Ричмонд
В Алма-Ате предотвратили теракт

В Алма-Ате предотвратили террористический акт, который планировали пять иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахста.

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами», — говорится в публикации. В КНБ добавили, что все подозреваемые арестованы, власти ведут расследование.

Также в сентябре-октябре по подозрению в пропаганде терроризма арестованы восемь граждан Казахстана, рассказали в ведомстве. Всего в начала года по террористическим статьям привлечено к ответственности 89 человек, из которых шестеро иностранцев.

В 2024-м спецслужбы Казахстана предотвратили подготовку четырех терактов, 84 человека получили приговоры «за причастность к терроризму и экстремизму». Об этом доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву председатель Комитета нацбезопасности страны Ермек Сагимбаев.

В докладе также говорилось, что правоохранительные органы экстрадировали из Сирии и Турции шестерых граждан страны, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Двоих из них осудили. За год в Казахстан не пустили более 800 иностранцев, «причастным к терроризму и экстремизму».

В марте того же года Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане, а также взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму. Он сделал это на оперативном совещании Совета безопасности страны после теракта в «Крокус Сити Холле».

