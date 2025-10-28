Ричмонд
10 человек, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП с автобусом в Туве

В Туве 10 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, в том числе четыре ребенка.

В Туве 10 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, в том числе четыре ребенка. Инцидент произошёл 27 октября в Пий-Хемском районе на 770-м километре автодороги Р-257 «Енисей».

По данным ГУ МВД РФ по региону, 62-летний водитель не справился с управлением, из-за чего микроавтобус Toyota Hiace съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавшим детям 5 месяцев, 5, 8 и 16 лет.

По предварительным данным, водитель был трезв, а микроавтобус прошел техосмотр и соответствовал нормам безопасности.

