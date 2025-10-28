В Бурятии десятки человек выписаны из больницы после лечения от отравления

Напомним, что в Бурятии несколько десятков человек, включая детей, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. У заболевших и сотрудников пищеблока выявили норовирус, часть пациентов также заразилась сальмонеллёзом. Пострадавшие направлялись в инфекционные больницы республики, один человек попал в реанимацию. В Улан-Удэ по делу о массовом отравлении была задержана заведующая цехом готовой продукции. По последним данным, число заболевших достигло 165 человек, из которых 92 — дети. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.