Стало известно о предотвращении теракта, готовившегося иностранцами в Алма-Ате

Казахстанские спецслужбы сорвали подготовку теракта в Алма-Ате.

Казахстанские спецслужбы сорвали подготовку теракта в Алма-Ате. По данным КНБ, пятеро иностранных граждан собирались устроить террористический акт в сентябре 2025 года.

Их задержали до того, как они успели что-то сделать. Сейчас они под следствием.

В то же время, по подозрению в пропаганде терроризма под арестом оказались восемь граждан Казахстана. Следователи ведут уголовные дела. Кроме того, за последние месяцы шесть человек получили реальные сроки за участие в террористической и экстремистской деятельности.

Ранее силовики задержали группу, которая готовила теракт прямо в исправительной колонии. Задержаны десять человек, придерживавшихся радикальных взглядов. Один из них, по предварительным данным, собирался устроить взрыв в тюрьме. Остальные занимались агитацией и вербовкой.

Всего с начала года к уголовной ответственности привлекли 89 человек, среди них шесть иностранцев.

