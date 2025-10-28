На трассе в Сурхандарье загорелся грузовик: движение оказалось заблокировано

Как сообщили в МЧС, инцидент произошёл сегодня, 28 октября. В Главное управление МЧС по Сурхандарьинской области в 08:54 поступило сообщение о возгорании грузовика DAF, которые ехал по автомагистрали М-39 «Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез» в направлении Таджикистана.