На трассе в Сурхандарье загорелся грузовик: движение оказалось заблокировано

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В соцсетях сегодня появилось видео, на котором грузовой автомобиль охвачен пламенем прямо на дороге в Сурхандарьинской области. Из-за пожара движение на участке было временно затруднено — дорога фактически оказалась перекрытой.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в МЧС, инцидент произошёл сегодня, 28 октября. В Главное управление МЧС по Сурхандарьинской области в 08:54 поступило сообщение о возгорании грузовика DAF, которые ехал по автомагистрали М-39 «Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез» в направлении Таджикистана.

На место происшествия в 09:40 прибыл пожарно-спасательный экипаж. Пламя удалось локализовать в 09:43, а полностью ликвидировать — в 09:55. В огне полностью выгорели моторный отсек, салон автомобиля и поролоновый груз, находившийся в кузове.

Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются. По данным МЧС, пострадавших нет.