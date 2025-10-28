Ричмонд
Блэкаут на Сахалине. Последствия нарушения электроснабжения

Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановили после временного нарушения, ликвидация которого заняла около восьми часов.

Источник: РИА "Новости"

Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили власти региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия

  • Губернатор Валерий Лимаренко проинформировал, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких районах.
  • Установлено, что объекты генерации работают исправно, проводился осмотр объектов электросетевого хозяйства.
  • Как сообщили в правительстве региона, в результате работы систем защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до собственных нужд.
  • Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.

Причины

  • Сбой произошел из-за обрыва грозозащитного троса на линии электропередачи, соединяющей две подстанции в Южно-Сахалинске — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую», сообщили в пресс-службе правительства региона.
  • Генеральный директор «Сахалинэнерго» Павел Яковлев сообщал журналистам, что причиной аварии стало повреждение на линии 110 кВт в городе Южно-Сахалинске.
  • Он отметил, что в результате аварии было ограничено порядка 277 МВт из 340 МВт полной нагрузки к тому моменту.
  • В работе оставалась Ногликская газоэлектростанция, которая снабжала северные районы Сахалина.

Восстановление электроснабжения

  • Электроснабжение потребителей в районах юга и центра Сахалинской области полностью восстановили, сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».
  • Там отметили, что нештатная ситуация возникла около 08:00 (00:00 мск), восстановление электроснабжения завершили к 16:00 (08:00 мск).
  • Работы проводились поэтапно, чтобы не допустить повреждения энергооборудования.
  • Восстановление теплоснабжения жителей Южно-Сахалинска начнут после того, как окончательно возобновят подачу электроэнергии, сообщали в пресс-службе правительства региона.
  • Уточнялось, что котельные, которые поставляют теплоноситель в районы региона, уже работают от резервных источников. По мере возобновления энергоснабжения их переведут на штатный режим.