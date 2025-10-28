Пчёлы насмерть изжалили женщину и её отца после наезда на улей

Ранее в России отметили рост проблемы с так называемыми «пчёлами-мигрантами». В страну нелегально завозят пчелопакеты из Узбекистана и Киргизии. Южные породы пчёл быстрее выходят из зимовки, имеют длиннее хоботки и собирают больше нектара, при этом стоят дешевле местных — 3−4 тысячи рублей против 5−7 тысяч. Для крупных пасек это экономия, однако вместе с «иностранными» пчёлами в регионы попадают опасные болезни, включая варроатоз, нозематоз и клещей, которые губят местных насекомых.