Экс-инспектор колонии в Башкирии получил 11,5 лет за взятки и наркотики

В Мелеузе вынесли приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 7. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, младшего инспектора отдела безопасности признали виновным в серии коррупционных преступлений и попытке сбыта наркотических веществ.
Следствие установило, что в течение 2023 года сотрудник учреждения систематически получал денежные вознаграждения от трех осужденных. Общая сумма взяток превысила 110 тысяч рублей. За эти деньги инспектор проносил на территорию колонии мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также передавал продукты питания и другие запрещенные предметы.
Противоправная деятельность была пресечена в момент, когда сотрудник пытался пронести на режимную территорию наркотические вещества. Задержание провели сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСИН.
Суд назначил бывшему прапорщику наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима. Дополнительно его оштрафовали на 1 миллион рублей, конфисковали средства, полученные преступным путем, запретили работать в правоохранительных органах в течение 2,5 лет и лишили специального звания. В отношении осужденных, дававших взятки, также вынесли обвинительные приговоры.
