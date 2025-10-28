Экс-инспектор колонии в Башкирии получил 11,5 лет за взятки и наркотики

Следствие установило, что в течение 2023 года сотрудник учреждения систематически получал денежные вознаграждения от трех осужденных. Общая сумма взяток превысила 110 тысяч рублей. За эти деньги инспектор проносил на территорию колонии мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также передавал продукты питания и другие запрещенные предметы.