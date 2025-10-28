В Турции россиянин сломал шею на водных горках

Напомним, в мае российский турист получил серьезные травмы в Анталье, ударившись о прибрежное дно возле пирса. Пострадавший впал в кому, перенеся клиническую смерть и сложнейшую операцию на позвоночнике. Мужчину доставили на Россию, но по дороге в больницу он умер.