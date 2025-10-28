В Турции россиянин сломал шею на водных горках

Российский турист сломал шею, катаясь на водных горках в турецкой Анталье, сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на его родственников.
Житель Башкирии отправился на отдых за границу вместе с семьёй. Он решил пойти вместе с детьми на водные горки и получил травму.
Мужчину доставили в больницу и экстренно прооперировали. Сейчас родственники пострадавшего решают вопрос о его транспортировке на Родину.
Напомним, в мае российский турист получил серьезные травмы в Анталье, ударившись о прибрежное дно возле пирса. Пострадавший впал в кому, перенеся клиническую смерть и сложнейшую операцию на позвоночнике. Мужчину доставили на Россию, но по дороге в больницу он умер.