«От миллиона рублей до двух миллионов долларов»: эксперт в сфере криптоинвестирования задержан за мошенничество в Минске

Криптовалютчик задержан в Беларуси за мошенничество на сумму до 2 млн долларов. Об этом сообщает МВД Беларуси, отметив, что 30-летнего мужчину задержали сотрудники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз».
Минчанин находил своих потенциальных клиентов в чатах Telegram. Он представлялся им экспертом в сфере криптоинвестирования и предлагал вложиться в криптовалюту, обещая, что вложенная сумма не только вернется в короткие сроки, но и значительно приумножится. Мужчина гарантировал высокий процент дохода, и, видимо, был очень убедителен: уже установлено, что за полгода задержанный завладел деньгами граждан Беларуси и России на сумму свыше миллиона белорусских рублей. Также у милиции есть предварительные данные, что количество поверивших минчанину превышает 50 человек, которые в общей сложности могли потерять более двух миллионов долларов. Но эту информацию еще предстоит проверить, так как денег у задержанного не нашлось: все средства, как свои, так и чужие, он тратил в онлайн-казино.
В настоящее время Следственный комитет возбудил в отношении минчанина уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Так как у него уже была судимость за аналогичные преступления, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
