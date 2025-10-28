«От миллиона рублей до двух миллионов долларов»: эксперт в сфере криптоинвестирования задержан за мошенничество в Минске

Минчанин находил своих потенциальных клиентов в чатах Telegram. Он представлялся им экспертом в сфере криптоинвестирования и предлагал вложиться в криптовалюту, обещая, что вложенная сумма не только вернется в короткие сроки, но и значительно приумножится. Мужчина гарантировал высокий процент дохода, и, видимо, был очень убедителен: уже установлено, что за полгода задержанный завладел деньгами граждан Беларуси и России на сумму свыше миллиона белорусских рублей. Также у милиции есть предварительные данные, что количество поверивших минчанину превышает 50 человек, которые в общей сложности могли потерять более двух миллионов долларов. Но эту информацию еще предстоит проверить, так как денег у задержанного не нашлось: все средства, как свои, так и чужие, он тратил в онлайн-казино.