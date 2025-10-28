Мошенники обокрали 36 крымчан: люди лишились почти 11 млн рублей

В частности, аферисты обманывали жителей через звонки. Так, с жительницей Симферополя связался «финансовый консультант». Он предложил горожанке заработать на инвестициях. Собеседник пообещал женщине быструю и высокую прибыль. Жительница крымской столицы одолжила деньги у матери и перевела 78 тысяч рублей.