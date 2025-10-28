Мошенники обокрали 36 крымчан: люди лишились почти 11 млн рублей

За неделю мошенники обокрали 36 жителей Крыма, общая сумма ущерба превысила 10,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В частности, аферисты обманывали жителей через звонки. Так, с жительницей Симферополя связался «финансовый консультант». Он предложил горожанке заработать на инвестициях. Собеседник пообещал женщине быструю и высокую прибыль. Жительница крымской столицы одолжила деньги у матери и перевела 78 тысяч рублей.
Часть людей обокрали через сайты, соцсети и мессенджеры. Житель Армянска нашел объявление о продаже мотоцикла Suzuki. Продавец убедил горожанина внести предоплату, а затем перестал выходить на связь.
Жительница Ялты хотела продать куртку. Горожанке написал «покупатель». Он отправил женщине ссылку якобы для перевода денег за товар. Жительница ЮБК ввела данные своей карты, а потом обнаружила, что со счета списали 43 тысячи рублей.