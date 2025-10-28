Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось с 50 до 167. Об этом во вторник, 28 октября, заявил глава региона Владимир Солодов.
В январе 2025 года на Камчатке началось эпидемиологическое расследование случаев заражения людей формами вирусного гепатита B и C в Камчатском краевом онкологическом диспансере. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Солодов заявил, что у него нет информации о количестве умерших пациентов. Он также подчеркнул необходимость достоверного трактования ситуации, так как большинство больных онкодиспансера лечились от тяжелых заболеваний.
Губернатор также отметил, что ситуация в онкодиспансере крайне серьезная. После произошедшего министра здравоохранения Камчатки отправили в отставку, а в отношении руководителя медучреждения и его заместителя были приняты дисциплинарные меры.
— Все необходимое содействие оказывается. Здесь расследования не всегда происходят мгновенно. Одновременно завершается расследование Роспотребнадзора. Там тоже свои предписанные законодательные процедуры, в том числе генетические анализы, которые достоверно должны причинно-следственную связь установить, — цитирует Солодова ТАСС.
Гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень человека. Ее главная опасность таится в том, что болезнь протекает бессимптомно. Где можно заразиться вирусом гепатита С, можно ли распознать болезнь заранее и существует ли специфическое лечение, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.