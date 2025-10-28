Количество заражённых гепатитом в камчатском онкодиспансере выросло до 167

В начале 2025 года на Камчатке было инициировано всестороннее эпидемиологическое расследование, призванное пролить свет на массовое заражение людей формами вирусного гепатита В и С, произошедшее в стенах Камчатского краевого онкологического диспансера. На тот момент речь шла о полусотне пострадавших, каждый из которых проходил процедуру компьютерной томографии (КТ) с контрастированием. Предварительные данные указывают на кабинет КТ как на первичный источник инфекции. В связи с этими событиями уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности.