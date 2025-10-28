В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД

«Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram. С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.