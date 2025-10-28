Ричмонд
Российскую школьницу будут судить за убийство собственного ребенка

В Березниках Пермского края 16-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, девушка родила ребёнка в домашних условиях, после чего задушила младенца и сбросила с пятого этажа. Труп малышки нашли прохожие.

«В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в ведомстве.

Расследование по факту убийства завершено. Подростку предъявлено обвинение.

