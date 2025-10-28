Теракт против высокопоставленного сотрудника МВД предотвратили в Крыму

Уточняется, что задержанный арендовал квартиру напротив места проживания сотрудника полиции с целью его убийства. В ней он организовал наблюдение с помощью видеокамеры для отслеживания личного транспорта потерпевшего, а также через схрон получил от сообщника компоненты самодельного взрывного устройства.
— Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, — цитирует сообщение силовиков ТАСС.
Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.