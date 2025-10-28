Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теракт против высокопоставленного сотрудника МВД предотвратили в Крыму

Силовики предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, задержан завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Силовики предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, задержан завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что задержанный арендовал квартиру напротив места проживания сотрудника полиции с целью его убийства. В ней он организовал наблюдение с помощью видеокамеры для отслеживания личного транспорта потерпевшего, а также через схрон получил от сообщника компоненты самодельного взрывного устройства.

— Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, — цитирует сообщение силовиков ТАСС.

Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.