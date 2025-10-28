Теракт против высокопоставленного сотрудника МВД предотвратили в Крыму

Уточняется, что задержанный арендовал квартиру напротив места проживания сотрудника полиции с целью его убийства. В ней он организовал наблюдение с помощью видеокамеры для отслеживания личного транспорта потерпевшего, а также через схрон получил от сообщника компоненты самодельного взрывного устройства.