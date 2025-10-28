Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме в Клявлино

В Самарской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения жительницы станицы Клявлино о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Гагарина.

Источник: Следственный комитет РФ

Здание 1977 года постройки находится в аварийном состоянии: физический износ конструкций составляет 80%, разрушаются перекрытия, нарушена целостность кровли. В 2022 году суд обязал провести капитальный ремонт, однако решение до сих пор не исполнено. По словам заявительницы, соседка получила травму из-за падения бетонного фрагмента фасада, а меры по признанию дома аварийным не принимаются.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.