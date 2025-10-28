Обманул на миллион рублей: в Минске задержан криптовалютчик

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, он уже имеет судимость за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.