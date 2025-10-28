Обманул на миллион рублей: в Минске задержан криптовалютчик

Следствие установило, что в Telegram-чатах мужчина выдавал себя за специалиста по криптоинвестированию. Он предлагал потенциальным клиентам вложить средства, обещая быстрый возврат с высокими процентами в качестве бонуса. Однако свои обещания не выполнял, а полученные деньги тратил на азартные игры в онлайн-казино.
На данный момент установлено, что за последние шесть месяцев задержанный присвоил средства граждан Беларуси и России на сумму более миллиона белорусских рублей. По предварительным данным, которые еще предстоит проверить, жертвами мошенничества могли стать свыше 50 человек, а общий ущерб может превышать два миллиона долларов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, он уже имеет судимость за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов его противоправной деятельности.
