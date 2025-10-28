В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт — РИА Новости Крым. В Крыму задержан 19-летний житель Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД по республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.