В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера МВД

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник арендовал квартиру напротив дома, где живет офицер, и организовал видеонаблюдение за потенциальной жертвой.
Также фигурант через схрон получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства, из которых изготовил бомбу осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 граммов. Взрывчатку он намеревался заложить под личный автомобиль сотрудника МВД.
После совершения теракта молодой человек планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.
Задержанный злоумышленник дал признательные показания, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии за попытку подорвать железнодорожный мост по заданию украинских спецслужб.