Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил неонацистов «SS Медведи»* к срокам от 17 до 28 лет

Участники группировки «SS Медведи»* получили до 28 лет колонии за обстрелы и корректировку огня по позициям ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор девяти участникам неонацистской группировки «SS Медведи»*, признанной в России террористической организацией. Судья огласил решение о признании всех подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях.

Каждому из фигурантов было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 28 лет. Судебный процесс проходил в очно-заочном формате. На момент оглашения приговора в зале суда присутствовали только трое обвиняемых.

По информации источника РИА Новости, остальные шестеро участников группировки ранее были обменяны. Все судебные заседания по данному уголовному делу проводились в закрытом режиме.

Согласно материалам, в период с 2018 по 2022 год подсудимые осуществляли корректировку огня с использованием беспилотников. Они занимались оснащением дронов взрывными устройствами с последующим их сбросом на позиции российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко будет рассмотрено в суде с 30 октября.

* — Запрещенная в России террористическая организация.