Суд приговорил неонацистов «SS Медведи»* к срокам от 17 до 28 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор девяти участникам неонацистской группировки «SS Медведи»*, признанной в России террористической организацией. Судья огласил решение о признании всех подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях.
Каждому из фигурантов было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 28 лет. Судебный процесс проходил в очно-заочном формате. На момент оглашения приговора в зале суда присутствовали только трое обвиняемых.
По информации источника РИА Новости, остальные шестеро участников группировки ранее были обменяны. Все судебные заседания по данному уголовному делу проводились в закрытом режиме.
Согласно материалам, в период с 2018 по 2022 год подсудимые осуществляли корректировку огня с использованием беспилотников. Они занимались оснащением дронов взрывными устройствами с последующим их сбросом на позиции российских военнослужащих.
* — Запрещенная в России террористическая организация.