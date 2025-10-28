ФСБ задержала 19-летнего крымчанина, планировавшего взорвать сотрудника МВД

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram», — сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник получил через схрон компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске у него изъяли готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатки более 400 граммов, которое планировалось подложить под автомобиль полицейского.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
