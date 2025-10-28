Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала 19-летнего крымчанина, планировавшего взорвать сотрудника МВД

ФСБ России задержала 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД Крыма.

ФСБ России задержала 19-летнего жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей федеральной службы.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник получил через схрон компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске у него изъяли готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатки более 400 граммов, которое планировалось подложить под автомобиль полицейского.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.