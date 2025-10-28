Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять участников «Медведей SS» приговорили в РФ к срокам от 17 до 28 лет

Жертвами командира и членов нацгруппировки стали более 100 человек.

Источник: Аргументы и факты

В России осудили девять участников нацгруппировки «Медведи SS»*, приговорив их к лишению свободы на сроки от 17 до 28 лет. Решение вынес Южный окружной военный суд.

На слушаниях присутствовали только три члена группировки, информацию о местонахождении остальных суд разглашать не стал, и они были осуждены заочно.

Сторона защиты заявила журналистам, что собирается обжаловать приговор.

Командир и участники «Медведей SS» обвинялись в насильственном захвате власти, участии в незаконном вооруженном формировании и обучении для осуществления террористической деятельности. Их жертвами стали более 100 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.