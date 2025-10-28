Девять участников «Медведей SS» приговорили в РФ к срокам от 17 до 28 лет

В России осудили девять участников нацгруппировки «Медведи SS»*, приговорив их к лишению свободы на сроки от 17 до 28 лет. Решение вынес Южный окружной военный суд.
На слушаниях присутствовали только три члена группировки, информацию о местонахождении остальных суд разглашать не стал, и они были осуждены заочно.
Сторона защиты заявила журналистам, что собирается обжаловать приговор.
Командир и участники «Медведей SS» обвинялись в насильственном захвате власти, участии в незаконном вооруженном формировании и обучении для осуществления террористической деятельности. Их жертвами стали более 100 человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.