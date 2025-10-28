Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

По словам Ямагами, он пошел на преступление из-за обиды на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.). Это привело к финансовому краху в семье. По данным следствия, Ямагами решил застрелить Абэ, так как семья бывшего премьер-министра якобы могла быть связана с сектой.