Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

Судебный процесс начался во вторник, 28 октября. Дело рассматривает Окружной суд Нары.
Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах. Он состоял в этой должности дольше всех в истории страны. Убит 8 июля 2022 в возрасте 67 лет.
Синдзо Абэ застрелили во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьер-министра из самодельного оружия. Абэ скончался в больнице.
По словам Ямагами, он пошел на преступление из-за обиды на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.). Это привело к финансовому краху в семье. По данным следствия, Ямагами решил застрелить Абэ, так как семья бывшего премьер-министра якобы могла быть связана с сектой.