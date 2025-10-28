Ричмонд
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признал вину

45-летний Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, признал свою вину в ходе первого заседания по делу об убийстве, сообщает агентство Киодо.

Источник: AP 2024

Судебный процесс начался во вторник, 28 октября. Дело рассматривает Окружной суд Нары.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах. Он состоял в этой должности дольше всех в истории страны. Убит 8 июля 2022 в возрасте 67 лет.

Синдзо Абэ застрелили во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьер-министра из самодельного оружия. Абэ скончался в больнице.

По словам Ямагами, он пошел на преступление из-за обиды на секту «Церковь объединения», которой его мать пожертвовала около ¥100 млн ($600 тыс.). Это привело к финансовому краху в семье. По данным следствия, Ямагами решил застрелить Абэ, так как семья бывшего премьер-министра якобы могла быть связана с сектой.