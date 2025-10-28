В Минске задержан криптомошенник, обманувший россиян и белорусов более чем на $341 тыс

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, фигурант представлялся в чатах Telegram экспертом в сфере криптоинвестирования и предлагал потенциальным клиентам вложиться в криптовалюты, гарантируя быстрый возврат вложенных средств и высокие проценты. Однако принятые инвестиционные обязательства он не исполнял. Все полученные от жертв деньги мужчина тратил в онлайн-казино.