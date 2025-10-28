В Минске задержан криптомошенник, обманувший россиян и белорусов более чем на $341 тыс

В столице Белоруссии сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при поддержке спецподразделения «Алмаз» был задержан 30-летний мужчина, который подозревается в крупном мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, фигурант представлялся в чатах Telegram экспертом в сфере криптоинвестирования и предлагал потенциальным клиентам вложиться в криптовалюты, гарантируя быстрый возврат вложенных средств и высокие проценты. Однако принятые инвестиционные обязательства он не исполнял. Все полученные от жертв деньги мужчина тратил в онлайн-казино.
По предварительной информации, которая в настоящее время проверяется следствием, от действий задержанного могли пострадать более 50 человек, а общий потенциальный ущерб превышает $2 млн.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Злоумышленнику, который уже был ранее судим за аналогичные преступления, грозит до 12 лет лишения свободы. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются с целью установления всех эпизодов его преступной деятельности.