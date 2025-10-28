Два подростка напали на школьника в подъезде в Москве и ограбили его на 19 тысяч

Ранее силовики поймали в столице группу из восьми подростков, которые подозреваются в серии грабежей в отношении молодых людей. Злоумышленники, по данным следствия, назначили одному из потерпевших встречу, а затем избили его и украли мобильный телефон. Также от рук подростков пострадал еще один молодой человек. Его избили и похитили личные вещи. Всем фигурантам предъявили обвинение.