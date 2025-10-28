Ричмонд
Два подростка напали на школьника в подъезде в Москве и ограбили его на 19 тысяч

Два подростка подкараулили 14-летнего школьника и напали на него с ножом в подъезде дома в Задонском проезде на юге столицы. Несовершеннолетние ограбили свою жертву на более чем 19 тысяч рублей. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По данным следствия, 20 октября 2025 года фигуранты, находясь в подъезде жилого дома, расположенного в Задонском проезде в городе Москве, напали на 14-летнего подростка и, угрожая ножом, похитили его одежду стоимостью более 19 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители вычислили подозреваемых. Подростков 2010 и 2011 годов рождения задержали. Их допросили, они признали свою вину. Следователи продолжают расследование этого дела, несовершеннолетним предъявили обвинение.

Ранее силовики поймали в столице группу из восьми подростков, которые подозреваются в серии грабежей в отношении молодых людей. Злоумышленники, по данным следствия, назначили одному из потерпевших встречу, а затем избили его и украли мобильный телефон. Также от рук подростков пострадал еще один молодой человек. Его избили и похитили личные вещи. Всем фигурантам предъявили обвинение.