Число зараженных гепатитом B и C в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

Число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, выросло до 167. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.
Расследование по факту заражения людей формами вирусного гепатита В и С в Камчатском краевом онкологическом диспансере началось в январе 2025 года. Тогда появилось сообщение о заражении по меньшей мере 50 человек, которые делали КТ с контрастированием. По предварительным данным, очаг заражения находился в кабинете КТ.
Солодов уточнил, что итоговые цифры о заболевших будут выданы Роспотребнадзором.
«Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали», — сказал он, напомнив, что большинство пациентов онкодиспансера лечились от тяжелых заболеваний.
Ситуацию в онкодиспансере Солодов назвал болезненной, напомнив, что после выявления очага заражения министра здравоохранения Камчатки направили в отставку, а руководитель медучреждения и его заместитель понесли дисциплинарные меры.
Губернатор также сообщил, что сейчас ведется работа следственных органов по установлению источников заражения. Роспотребнадзор завершает расследование, включая генетические анализы для установления причинно-следственной связи.
Напомним, как сообщили ранее в Минздраве региона, заражение произошло из-за допущенных нарушений во время оказания медицинской помощи.