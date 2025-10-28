Число зараженных гепатитом B и C в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

Расследование по факту заражения людей формами вирусного гепатита В и С в Камчатском краевом онкологическом диспансере началось в январе 2025 года. Тогда появилось сообщение о заражении по меньшей мере 50 человек, которые делали КТ с контрастированием. По предварительным данным, очаг заражения находился в кабинете КТ.