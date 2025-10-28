МВД раскрыло схему вымогательства у школьников через бот для знакомств

«Предложение прислать данные геолокации известного места в вашем городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств. Якобы для будущей личной встречи», — предупредила Волк.
Сразу после этого на телефон приходит видео, на котором человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученным координатам будут направлены ракеты и беспилотники, отмечают в МВД. Затем поступает звонок от «сотрудника российских спецслужб» с угрозами уголовной ответственности за помощь ВСУ.
Собеседник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать курьеру. Волк предупредила, что онлайн-знакомства могут быть небезопасными. «Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов», — заключила она.
Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки предупредили, что мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под предлогом поручения директора просят сообщить код из СМС. В случае подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сбросить вызов, напомнили в организации.