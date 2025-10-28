МВД раскрыло схему вымогательства у школьников через бот для знакомств

Сразу после этого на телефон приходит видео, на котором человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученным координатам будут направлены ракеты и беспилотники, отмечают в МВД. Затем поступает звонок от «сотрудника российских спецслужб» с угрозами уголовной ответственности за помощь ВСУ.