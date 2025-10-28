Пять человек умерли и двое пострадали на рабочих местах в Приморье

В течение недели произошло несколько внезапных смертей: 51-летний водитель-экспедитор ООО «Транспортная компания “ОРДА” скончался, почувствовав недомогание во время погрузки; 64-летний водитель-механик компании “Авиценна центр” умер в ходе служебной поездки; 62-летний старший помощник капитана на судне “Остров Ионы” был обнаружен без признаков жизни в своей каюте; а 52-летний регулировщик предприятия “ГМК “Дальполиметалл” скончался после того, как потерял сознание на работе — прибывшие медики констатировали его смерть.