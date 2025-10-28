Пять человек умерли и двое пострадали на рабочих местах в Приморье

Несколько несчастных случаев и смертей на рабочих местах зафиксировано в Приморье за минувшую неделю, сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов региона.
«В Федерацию профсоюзов Приморского края за минувшую неделю поступили сведения об одном групповом, одном тяжелом несчастном случае и четырех смертях на рабочих местах. Представители организации принимают участие в расследовании», — говорится в сообщении ведомства.
При работе у индивидуального предпринимателя И. М. Бахметьева двое разнорабочих в возрасте 19 и 30 лет сорвались с девятиметровой высоты, в результате чего один из них погиб.
В течение недели произошло несколько внезапных смертей: 51-летний водитель-экспедитор ООО «Транспортная компания “ОРДА” скончался, почувствовав недомогание во время погрузки; 64-летний водитель-механик компании “Авиценна центр” умер в ходе служебной поездки; 62-летний старший помощник капитана на судне “Остров Ионы” был обнаружен без признаков жизни в своей каюте; а 52-летний регулировщик предприятия “ГМК “Дальполиметалл” скончался после того, как потерял сознание на работе — прибывшие медики констатировали его смерть.
Отдельно был зарегистрирован тяжелый несчастный случай с 58-летней преподавательницей Находкинского гуманитарно-политехнического колледжа, которая получила сотрясение головного мозга.
Напомним, в Находке суд вынес приговор 46-летнему докеру-механизатору, работавшему в порту. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).