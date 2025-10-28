Ричмонд
На дороге под Воронежем погиб 50-летний водитель из Московской области

Водитель «BMW 728» разбился на воронежской трассе.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

27 октября в 11.30 в Новохоперском районе Воронежской области на дороге «М-4 “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск» 50-летний житель Московской области на автомобиле «BMW 728» допустил съезд с дороги. После этого иномарка перевернулась.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП организовали проверку. Всего, по данным ГИБДД за минувшие сутки на дорогах области произошло 138 аварий, в том числе 105 — в Воронеже. В 9 ДТП пострадали 9 человек, 2 человека погибли.