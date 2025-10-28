Ричмонд
Годовалая девочка и трое взрослых пострадали в ДТП под Волгоградом

Автомобиль Kia Rio съехал с трассы, всех пострадавших доставили в медучреждение.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 27 октября в Котельниковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Среди них годовалая девочка, которая также получила травмы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации, инцидент случился около 21:10 на 174-м километре автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Водитель автомобиля Kia Rio, по неустановленной пока причине, потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части.

В результате аварии травмы получили водитель и трое его пассажиров. Самой юной из пострадавших оказалась годовалая девочка. Все четверо были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.