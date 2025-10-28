Годовалая девочка и трое взрослых пострадали в ДТП под Волгоградом

Вечером 27 октября в Котельниковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Среди них годовалая девочка, которая также получила травмы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.