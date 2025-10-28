Ричмонд
Первое дело о «дропперстве» завели в Нижегородской области

20-летний житель Семенова привлек подростка к незаконной схеме, передав его карту третьему лицу за 1000 рублей.

Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 20-летнего неработающего жителя Семенова по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. Молодой человек, испытывая финансовые трудности, откликнулся на предложение заработка в мессенджере и согласился передавать банковские карты третьих лиц за вознаграждение.

Задержанный убедил 15-летнего знакомого оформить на себя банковскую карту, а затем передать её и доступ к личному кабинету ему. После получения карты, фигурант дела передал ее ранее незнакомому мужчине, получив за это 1000 рублей. Молодой человек полностью признал свою вину.

Полиция региона напоминает, что, согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу 5 июля 2025 года, передача электронного средства платежа и/или доступа к нему из корыстной заинтересованности для осуществления неправомерных операций, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что силовики работают на Нижегородской станции аэрации.