Первое дело о «дропперстве» завели в Нижегородской области

Задержанный убедил 15-летнего знакомого оформить на себя банковскую карту, а затем передать её и доступ к личному кабинету ему. После получения карты, фигурант дела передал ее ранее незнакомому мужчине, получив за это 1000 рублей. Молодой человек полностью признал свою вину.