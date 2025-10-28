Челябинские пожарные спасли частный дом от огня

Огнеборцы Челябинского гарнизона ликвидировали пожар на в частном доме посёлка Западный. Об этом сообщает МЧС области.
ЧП произошло 18 октября 2025 года. Один из частных домов на улице Лесной внезапно загорелся, очевидцы вызвали пожарных.
Возгорание ликвидировано 16 сотрудниками МЧС России при помощи четырёх единиц техники. Площадь пожара составила 64 квадратных метра, обошлось без пострадавших.
На месте работают специалисты отделения дознания. По предварительным данным, причиной ЧП послужило короткое замыкание.
Ранее в Аше из-за неисправной печи чуть не сгорел многоквартирный дом.