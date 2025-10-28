Жилой дом загорелся в Канавинском районе

Жилой дом загорелся на улице Пурехская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, на момент прибытия пожарных огонь распространился на дом и надворные постройки. Специалистам МЧС удалось потушить пожар на площади 300 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.
По предварительно информации, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Напомним, ранее стало известно, что строящийся частный дом вспыхнул в селе Дуденево Богородского района днем 22 октября. Открытый огонь за считанные минуты уничтожил веранду и внутреннюю отделку кирпичного здания на улице Школьной.