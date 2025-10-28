Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом загорелся в Канавинском районе

Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

Жилой дом загорелся на улице Пурехская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, на момент прибытия пожарных огонь распространился на дом и надворные постройки. Специалистам МЧС удалось потушить пожар на площади 300 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.

По предварительно информации, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее стало известно, что строящийся частный дом вспыхнул в селе Дуденево Богородского района днем 22 октября. Открытый огонь за считанные минуты уничтожил веранду и внутреннюю отделку кирпичного здания на улице Школьной.