Новые случаи мошенничества с мессенджером MAX фиксируются в Свердловской области

В Свердловской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества в национальном мессенджере МАХ.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин, злоумышленники регистрируют учетные записи на подставных лиц.

В целом же мошенничество с национальным мессенджером принципиально от обманов через другие мессенджеры не отличается. Через аккаунты преступники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, полиции или госорганов, убеждая перевести деньги на «безопасный счет».

По словам Игоря Сутягина, в отличие от обычных телефонных мошенничеств вычислить злоумышленников и тех, кто им помогает, в МАХ значительно проще.

Ранее разработчики мессенджера заявляли, что уже заблокировали более 10 тыс. номеров, использовавшихся аферистами, и удалили 32 тыс. вредоносных файлов. Все выявленные аккаунты блокируются навсегда.