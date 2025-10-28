Новые случаи мошенничества с мессенджером MAX фиксируются в Свердловской области

Как рассказал начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин, злоумышленники регистрируют учетные записи на подставных лиц.
В целом же мошенничество с национальным мессенджером принципиально от обманов через другие мессенджеры не отличается. Через аккаунты преступники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, полиции или госорганов, убеждая перевести деньги на «безопасный счет».
По словам Игоря Сутягина, в отличие от обычных телефонных мошенничеств вычислить злоумышленников и тех, кто им помогает, в МАХ значительно проще.
Ранее разработчики мессенджера заявляли, что уже заблокировали более 10 тыс. номеров, использовавшихся аферистами, и удалили 32 тыс. вредоносных файлов. Все выявленные аккаунты блокируются навсегда.