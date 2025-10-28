ФСБ показала переписку готовившего теракт с пользователем Bobr Kurva

Молодой человек рассказал, что на него вышли с предложением о «подработке» через интернет. ФСБ на видео показала переписку в мессенджере, которая, по версии следствия, подтверждают связь задержанного с украинскими спецслужбами. Так, на экране телефона, показанного в ролике, можно увидеть обсуждение подготовки теракта, которая ведется с пользователем, ник которого — Bobr Kurva.