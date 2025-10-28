Ричмонд
Трагедия в тренажерном зале: В Кишиневе подросток скончался во время тренировки

На место происшествия была срочно вызвана бригада медиков, но, к сожалению, они смогли только констатировать смерть.

Источник: Комсомольская правда

16-летний подросток скончался в тренажерном зале в Кишиневе.

Трагедия произошла 27 октября, около 20:12, на улице Сармизеджетуза на Ботанике, сообщают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.

Погибший парень был учеником 1-го курса Центра передового опыта в области информатики и IT. Он находился в тренажерном зале, когда ему стало плохо и он упал на пол.

На место происшествия была срочно вызвана бригада медиков, но, к сожалению, они смогли только констатировать смерть. Прибывший на место происшествия судмедэксперт не обнаружил на теле признаков насильственной смерти.

Тело было доставлено в Центр судебной медицины для проведения лабораторных экспертиз, по результатам которых будут точно установлены обстоятельства смерти подростка.

Ведется расследование.

