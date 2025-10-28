Все развлекательные мероприятия отменили в Ревде после ДТП с погибшими детьми

Об этом в своем telegram-канале написала глава муниципалитета Татьяна Клепикова. «Трагедия сплотила весь город: жители проявляют неравнодушие, поддержку и помощь родителям и родственникам пострадавших. Все развлекательные мероприятия на территории муниципального округа Ревда отменены», — говорится в сообщении. Родителям погибших девочек администрация округа оказывает всестороннюю поддержку и помощь. Психологи из РГБ и МЧС проводят с ними работу, добавила Татьяна Клепикова.
Напомним, вечером 27 октября, 37-летний водитель автомобиля «Лада» сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре. Дети ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти улицу. После наезда на пешеходов автомобиль влетел в здание магазина. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, водитель «Лады» также госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы в тяжелом состоянии. Личность пьяного лихача установлена. За рулем находился местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения. Он ранее не судим, по некоторой информации был участником СВО.
Следователи возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до 15 лет колонии. На месте гибели девочек жители организовали стихийный мемориал. Сегодня туда пришли более двух сотен горожан с цветами, игрушками и сладостями. На месте также состоялась панихида.