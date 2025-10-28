Все развлекательные мероприятия отменили в Ревде после ДТП с погибшими детьми

Напомним, вечером 27 октября, 37-летний водитель автомобиля «Лада» сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре. Дети ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти улицу. После наезда на пешеходов автомобиль влетел в здание магазина. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.