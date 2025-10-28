Уголовное дело возбудили из-за травли ученицы нижегородской поселковой школы

О том, что школьники подвергают девочку буллингу, следователи узнали из сюжета в СМИ. Девочка рассказала журналистам, что сначала ее били, а затем создали Telegram-канал, где издевается над ней и другими людьми. Со слов предполагаемого автора канала, над школьницей издеваются, потому что она изгой и никому не нравится. Мать потерпевшей рассказала, что обращалась и к родителям, и в школу, но после профилактических бесед с детьми через несколько дней издевательства возобновляются. Она также сообщила, что отец девочки недавно погиб на СВО.