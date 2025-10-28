Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире

Как пишет ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидентом занимается отдел полиции № 2.
Напомним, 90-летний хозяин квартиры пытался вскрыть металлический сейф, в котором, предположительно, находились боеприпасы. Для этого он использовал болгарку. В результате образовавшиеся искры могли попасть на взрывоопасные вещества, что привело к детонации. Пенсионер получил ожоги и был госпитализирован.
По одной из версий, в сейфе находился старый патрон, который сдетонировал при контакте с искрой.
