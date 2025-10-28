Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире

Напомним, 90-летний хозяин квартиры пытался вскрыть металлический сейф, в котором, предположительно, находились боеприпасы. Для этого он использовал болгарку. В результате образовавшиеся искры могли попасть на взрывоопасные вещества, что привело к детонации. Пенсионер получил ожоги и был госпитализирован.