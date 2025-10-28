В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Десятилетний ребенок, проснувшись утром, обнаружил в квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга тела своих родителей, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«Двадцать седьмого октября в дежурную часть… отдела полиции… по Приморскому району поступило сообщение от ребенка 10 лет о том, что… в квартире (обнаружены — ред.) трупы родителей… Согласно объяснению несовершеннолетнего… он проснулся, пошел на кухню, где обнаружил родителей без признаков жизни и позвонил в службу “112”, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок был передан его тете, которая планирует оформить опеку.
Как сообщила во вторник пресс-служба городского главка СК РФ, по факту обнаружения в квартире на улице Щербакова тел супругов без следов насильственной смерти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Ведомство отметило, что при этом в квартире обнаружено вещество, которое направлено на экспертизу.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что соблюдение прав ребенка контролируется прокуратурой Приморского района, отдел опеки и попечительства занимается его жизненным устройством.