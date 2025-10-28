В Уфе спасатели эвакуировали рабочего с высоты

В экстренные службы Уфы поступила информация о происшествии на улице Юбилейной в Орджоникидзевском районе. Во время проведения строительных работ на уровне 4-го этажа ремонтируемого здания с высоты около 1,5 метров упал рабочий, 1988 года рождения.